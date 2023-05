Da Aci percorsi educazione stradale per le scuole di Terni

Si è concluso il 22 maggio il ciclo di corsi di educazione stradale organizzato dall'Automobile Club Terni per quest'anno scolastico. Un percorso iniziato nel 2010, nell'ambito dell'accordo di collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, che vede ACI impegnato nella realizzazione di corsi gratuiti per gli studenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado. La finalità è sensibilizzare gli studenti delle scuole: attraverso la proiezione di slides, la distribuzione di materiale informativo e lo svolgimento di esercitazioni pratiche e simulazioni sono illustrati e commentati i rischi e le regole di comportamento in auto e in strada.

Diversi gli istituti scolastici coinvolti, tra cui l'Istituto Comprensivo "F. Fatati" di Terni, con i plessi di Cesi Scalo e di Campomaggiore, la Scuola dell'Infanzia "S. De Santis" e la Scuola Primaria "R. Donatelli", della Direzione Didattica "Don Milani". Particolarmente riuscita la giornata dedicata al progetto "2 Ruote sicure" alla Scuola "De Santis", dove è stato allestito un vero e proprio circuito didattico per biciclette, con semafori, strisce pedonali, rotatorie, Caserma dei Vigili del Fuoco, Polizia, Ospedale, Prefettura. Dopo la lezione teorica sulle norme di comportamento da adottare sulla strada per la propria sicurezza e quella degli altri utenti, oltre 40 bambini si sono cimentati nelle varie prove sul circuito didattico, facendo passare i pedoni sulle strisce, rallentando in prossimità dell'Ospedale, ecc. Al tema della sicurezza stradale è stato affiancato quello del rispetto dell'ambiente, con l'allestimento di postazioni per la raccolta di carta, vetro, plastica e umido: ai bambini veniva consegnato un sacchetto con l'indicazione di uno dei materiali, invitandoli a fermarsi con la propria bici in prossimità della giusta postazione e a fare la raccolta differenziata.

"Vogliamo ringraziare le insegnanti e le scuole che ci hanno supportato con grande entusiasmo: l'insegnamento dell'educazione stradale ai bambini è il primo passo per costruire futuri guidatori responsabili", commenta il Direttore dell'Ac Terni, Ferdinando del Prete.