La guida sicura e sostenibile al #FORUMAutoMotive

Nel corso del #FORUMautomotive, l’incubatore di idee sulla mobilità promosso dal giornalista Pierluigi Bonora, con la partecipazione del Viceministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile Galeazzo Bignami, è intervenuto, tra gli altri relatori, Paolo Ciuffi, CEO e fondatore di D6 Drive Responsibly, azienda leader nella formazione. Nel suo intervento dal palco ha ricordato la necessità della prevenzione e della formazione come unica via per evitare le stragi sulle strade, basandosi anche dell’esperienza D6 nelle scuole con migliaia di studenti “che non hanno mai avuto incidenti gravi”. Presente anche Valentina Borgogni, presidente della onlus “Gabriele Borgogni”, che si occupa di educazione e prevenzione nel campo della sicurezza stradale e che con D6 Drive Responsibly collabora per la divulgazione di una nuova cultura sulle strade.

La formazione di D6 Drive Responsibly, si svolge principalmente sulle strade urbane ed extraurbane che abitualmente percorriamo e trasmette un nuovo approccio alla guida. “È sufficiente vedere come una persona è seduta in auto per capire se è in condizioni di governare il mezzo”, spiega Ciuffi che da oltre 30 anni si occupa di formazione e da più di 20 sviluppa il suo metodo, il Metodo Ciuffi, che propone a privati, aziende e concessionari, dal livello base fino al pilotaggio agonistico. Gli oltre 20 istruttori professionisti D6 sono formati per personalizzare il percorso didattico e far acquisire la nuova mentalità e il corretto modo di agire al volante sia ai neopatentati che ai conducenti più esperti.

“Quando si inizia a sciare - aggiunge Ciuffi - ci si iscrive ad una scuola, ci si affida a maestri, a personale sempre più specializzato. Per gestire invece i rischi e le complessità del traffico odierno ci si limita allo studio nozionistico delle regole di un codice ormai obsoleto e ad una limitatissima fase pratica. Ma per affrontare la quotidianità sulle strade serve ben altro”.

Negli anni, a D6 Drive Responsibly, si sono affidati allievi di aziende, ditte specializzate, famiglie: per ciascuno il Metodo viene declinato nel modo più efficace, con l’obiettivo di trasmettere consapevolezza alle persone e di renderle responsabili verso se stesse, gli altri e l’ambiente.