Fiat Ducato il più sicuro tra i van secondo Aci Euro NCAP

Il consorzio internazionale Euro NCAP, al quale partecipa anche l'Automobile Club d'Italia, ha aggiornato i criteri di valutazione dei veicoli commerciali a partire da quest'anno.

L'istituto ha adottato nuovi e più severi sistemi di valutazione della sicurezza dei furgoni, allineandosi al lancio del Commercial Van Safety Rating del 2021. I risultati dei test effettuati in base ai nuovi criteri, confermano Fiat Ducato il migliore dei diciotto mezzi selezionati (già sottoposti a test lo scorso anno), nonostante la valutazione del van Stellantis scenda da "Platino" a "Oro".

Stesso risultato per il Ford Transit, mentre Mercedes-Benz Vito e Sprinter, Volkswagen Transporter, Renault Trafic, Nissan Primastar e Volkswagen Crafter sono stati classificati "Argento". Medaglia di "Bronzo", invece, per Citroën Jumpy (noto come Dispatch nel Regno Unito), Citroen Jumper (Relay), Iveco Daily, Opel/Vauxhall Vivaro, Opel/Vauxhall Movano, Peugeot Expert, Peugeot Boxer, Renault Master, Toyota PROACE. In base ai piani di Euro NCAP, entro il 2026 i furgoni dovranno avere gli stessi requisiti ADAS delle autovetture. Da quel momento in poi, la valutazione prenderà in considerazione solo l'installazione di serie in tutti i mercati europei.

"Le tecnologie di sicurezza e le soluzioni innovative si stanno sviluppando a ritmo sostenuto." Ha dichiarato Angelo Sticchi Damiani, Presidente dell'ACI. "Euro NCAP deve adeguare, continuamente, i propri criteri, per garantire che i costruttori mantengano l'impulso a innovare e a rendere disponibili le più recenti tecnologie di sicurezza su tutti i veicoli che circolano sulle strade europee. Solo perché i furgoni vengono utilizzati per scopi commerciali - ha sottolineato Sticchi Damiani - non significa che debbano essere meno sicuri delle autovetture ed - entro il 2026 - dovranno soddisfare i medesimi requisiti."