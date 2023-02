Asaps, 25 morti nel weekend sulle strade italiane

Nel terzo fine settimana di febbraio (17-19) l'Osservatorio dell'Asaps, l'Associazione sostenitori Polstrada, ha registrato 25 morti. Nelle 72 ore sono stati 14 gli automobilisti deceduti, un pedone, 8 motociclisti, un conducente di camion e un ciclista. Tre incidenti plurimortali hanno causato sette vittime, un sinistro mortale è avvenuto in autostrada. Torna a crescere il numero dei motociclisti che hanno perso la vita negli incidenti del fine settimana: sono stati 8, un numero inusuale nel periodo invernale, sottolinea l'Asaps, aggiungendo che ha avuto sicuramente un ruolo il ritorno del bel tempo. Sono stati 14 gli incidenti mortali sulle strade extraurbane principali, mentre la fuoriuscita del veicolo senza il coinvolgimento di terzi è stata la causa di nove incidenti fatali. Fra le 25 vittime, otto avevano meno di 35 anni: la vittima più anziana aveva 85 anni, quella più giovane 18. Sono state 6 le vittime in Lombardia, 4 in Lazio, 3 in Toscana, 2 in Sicilia, Veneto, Calabria, Emilia-Romagna e una in Piemonte, Abruzzo, Puglia e Sardegna.