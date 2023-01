Vittime strada, via a aiuto a familiari in Comuni area Firenze

La campagna di crowdfounding per per l'estensione ai Comuni del territorio metropolitano di Firenze del progetto di intervento psicologico per i familiari delle vittime dei sinistri stradali e operatori di polizia ha raggiunto e superato la soglia dei 10.000 euro.

Lanciata lo scorso 16 novembre, presso Palazzo Medici Riccardi a Firenze, la campagna aveva l'obiettivo di raccogliere almeno 10.000 euro per sbloccare il raddoppio garantito da Fondazione CR Firenze e consentire alla Associazione Borgogni di realizzare il progetto. Allo scadere della campagna di crowdfunding il saldo ha raggiunto i 10.540 euro, che ora si trasformeranno nei 20.000 necessari per estendere a tutta l'area metropolitana il progetto per il sostegno psicologico ai familiari delle vittime di incidenti stradali e agli operatori della polizia coinvolti in eventi di infortunistica e mortalità stradale.

Da anni l'Associazione Gabriele Borgogni ha stretto con la Città Metropolitana di Firenze e l'Ordine degli Psicologi della Toscana un partenariato per la realizzazione del programma di assistenza, ma per l'ampliamento erano necessari nuovi fondi, così a fine 2022 l'Associazione ha partecipato e vinto il bando Social Crowdfunders 6 di Fondazione CR Firenze, all'interno di Siamosolidali, in collaborazione con Feel Crowd.

Sono previste tre tipologie di intervento: il sostegno psicologico: per i familiari delle vittime di incidenti stradali avvenuti nel territorio metropolitano, ma anche per gli operatori della Polizia (Municipale e Provinciale), che si trovano a gestire situazioni ad alto impatto emotivo derivanti da gravi infortuni o mortalità stradale. Infine, interventi di gruppo dopo un evento critico per gli operatori della Polizia in ogni modo coinvolti.

L'Associazione annuncia che sarà realizzato un convegno per favorire la conoscenza e diffondere l'esperienza della collaborazione tra l'Associazione, l'Ordine degli Psicologi della Toscana e la Città Metropolitana. I risultati saranno resi nel corso dei convegni che l'Associazione Gabriele Borgogni progetta di organizzare per favorire la conoscenza e diffondere l'esperienza della collaborazione tra l'Associazione, l'Ordine degli Psicologi della Toscana e la Città Metropolitana. Gli incontri saranno aperti ai responsabili di polizie municipali e provinciali di altre città d'Italia, ma anche ad altri operatori del settore delle forze di polizia interessate e agli specialisti nel campo del supporto psicologico e altro alle vittime e ai loro familiari di gravi incidenti stradali o di altro tipo che necessitino di sostegno.