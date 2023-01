Il nuovo Firestone Firehawk Sport per la guida sportiva

Firehawk Sport è l’ultimo pneumatico estivo ad alte prestazioni di Firestone, progettato per gli automobilisti che vogliono la passione per la guida con il controllo adeguato. Il nuovo pneumatico offre precisione in curva, una straordinaria aderenza sul bagnato e un’eccellente frenata su asciutto. Il nuovo pneumatico, sviluppato e prodotto in Europa, offre una maneggevolezza superba e un'aderenza affidabile su tutte le superfici e in qualsiasi condizione, ed è la scelta ideale per chi vuole riscoprire il brivido della guida.

Il Firestone Firehawk Sport viene incontro alle diverse esigenze degli amanti della guida sportiva, offrendo il giusto rapporto qualità-prezzo senza mai scendere a compromessi in termini di sicurezza.Offre una reazione rapida in sterzata, garantendo il controllo del veicolo e consentendo elevate velocità in curva. Caratteristiche rese possibili dal profilo sportivo del pneumatico, dai fianchi del tassello asimmetrici e dall'ottimizzazione virtuale dell'area di contatto, che aumentano la sicurezza alla guida.

Ottimi anche controllo e aderenza sul bagnato, tanto da aver ottenuto l’etichettatura UE in classe “A”, la categoria più alta. Rispetto al modello precedente, Firehawk SZ90μ, Firehawk Sport offre agli automobilisti anche un'eccellente frenata su asciutto, con una distanza di arresto ridotta del 9%. Il nuovo Firestone Firehawk Sport sarà disponibile in 36 misure, da 18" a 20", a partire da gennaio 2023 per coprire un'ampia gamma di vetture e SUV.