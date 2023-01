Fauna selvatica, catarifrangenti blu per sicurezza stradale

Per aumentare la sicurezza degli automobilisti e degli animali, sulle strade dell'Alto Adige, sono stati installati altri 750 catarifrangenti blu anti-attraversamento della fauna selvatica. Secondo i dati dell'Ufficio provinciale Caccia e pesca, negli ultimi sei anni si sono verificati circa 740 incidenti con la selvaggina sulle strade dell'Alto Adige. "Per proteggere uomini e animali nei tratti nevralgici, il Servizio strade della Provincia ha installato prima di Natale altri 750 catarifrangenti blu anti-attraversamento fauna selvatica", spiega Daniel Alfreider, assessore provinciale alla mobilità. I catarifrangenti blu hanno lo scopo di dissuadere gli animali selvatici dall'attraversare la strada di notte e al crepuscolo, quando un veicolo si avvicina. La luce dei veicoli viene riflessa dai catarifrangenti lungo il bordo della strada e forma una barriera luminosa. Gli animali selvatici percepiscono il colore blu come minaccioso e quindi di solito fuggono. Le strade su cui installare i catarifrangenti blu sono state individuare con la collaborazione dell'Associazione cacciatori Alto Adige. Per evitare incidenti, raccomanda l'Ufficio caccia e pesca della Provincia, i conducenti di veicoli dovrebbero guidare lentamente, soprattutto in prossimità di piccoli prati e boschi, nonché abbassare i fari, suonare il clacson e frenare se c'è un animale sul ciglio della strada.