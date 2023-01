Ford, consigli d'uso dei modelli elettrici in condizioni estreme

Sulla forte spinta emotiva dell'artic storm che ha flagellato prima di Natale il Nord America, Ford ha ripetuto e aggiornato i consigli che aveva dato nella primavera del 2022 sul tema dell'uso e della guida dei modelli elettrici.

Ricordando che tutti i veicoli elettrici subiscono una diminuzione dell'autonomia in condizioni di basse temperature - ribadisce Ford - per prepararsi a spostamenti più lunghi durante l'inverno, il precondizionamento consente ai clienti di preriscaldare la batteria e l'abitacolo con l'elettricità della rete (tramite il caricabatterie) invece che con la sola batteria del veicolo. E' evidente che queste procedure, che fanno soprattutto conto sulle app che la Casa dell'Ovale Blu mette a disposizione dei propri clienti di vetture 100% elettriche, sono tanto più importanti quanto più rigoroso è il clima da affrontare.

Come suggerisce un video realizzato da Ford e disponibile su YouTube ( https://www.youtube.com/watch?v=c4FNiitQlF0) una corretta gestione dei vari livelli di precondizionamento consente non solo di poter accedere a bordo con l'abitacolo già alla corretta temperatura e con i vetri sbrinati, ma permette di innalzare la temperatura della batteria - e quindi il suo rendimento - ai valori ottimali.

Il suv Mustang Mach-E è completamente elettrico e propone la trazione integrale (caratteristica chiave nella stagione invernale) anche in condizioni di temperature estremamente fredde. "La trazione integrale disponibile di Mach-E - ha spiegato Robert Iorio, responsabile dell'ingegneria del veicolo Ford Mustang Mach-E - è progettata per aiutare a infondere fiducia nel guidatore in tutte le condizioni. Il team ha integrato la propulsione elettrica, la calibrazione della trazione integrale e il controllo dei freni in modo da ottimizzare le capacità dinamiche per affrontare condizioni estreme di scarsa aderenza".