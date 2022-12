Nhtsa diffonde regole sopravvivenza per la tempesta artica

Per fronteggiare la grave situazione meteorologica che sta interessando gran parte degli Stati Uniti l'ente federale National Highway Traffic Safety Administration (Nhtsa) ha diffuso tramite YouTube e altri social media un breve video (https://www.youtube.com/watch?v=TJXLLwriOi4&t=3s) in cui sintetizza le regole da seguire se l'auto viene bloccata da una tempesta di neve.

Consigli dettati dall'esperienza dei team di soccorso Usa del 911 ed anche dal buon senso che, purtroppo, non sempre viene tenuto nel dovuto conto quando le condizioni ambientali sono davvero critiche.

È il caso delle indicazioni sull'opportunità di intraprendere - o meno - un viaggio in auto o, ancora, di verificare quando il clima tende al peggio che le condizioni generali del veicolo, delle gomme, della batteria e dei rifornimenti siano tali da permettere non solo la guida sulla neve ma anche una lunga sosta.

Se l'auto si ferma durante una tempesta di neve - si legge sul sito della Nhtsa - occorre restare concentrati sulle persone, sul veicolo e su ciò che li circonda. Bisogna restare nella macchina (se non ci sono altre situazioni di pericolo incombenti) e mantenere la calma.

Quando la nevicata cresce e il manto bianco si deposita al suolo e sui veicoli, è fondamentale che l'auto resti visibile ai soccorritori. Quindi ok a una luce di emergenza sul tetto e a oggetti riflettenti all'interno dei finestrini (come il triangolo auto ferma). Importante anche mantenere accesa la luce della plafoniera dell'abitacolo. Attenzione anche all'avvelenamento da monossido di carbonio: col motore ICE acceso. Ciò può accadere se il tubo di scarico viene ostruito dalla neve. Meglio controllare (se si può uscire) che sia sgombro e meglio far funzionare il riscaldamento a intermittenza, giusto il tempo necessario per stare al caldo e risparmiare carburante.