Incidenti stradali: Asaps, 33 morti nel fine settimana

Nel primo fine settimana del mese (2-4 dicembre) sono stati 33 i morti sulle strade italiane, secondo i dati dell'Associazione sostenitori della Polstrada (Asaps). Nelle 72 ore hanno perso la vita 22 automobilisti, 5 motociclisti, 5 pedoni e 1 su furgone. Tre incidenti mortali sono avvenuti in autostrada, 19 sulle strade extraurbane principali. La fuoriuscita del veicolo senza il coinvolgimento di terzi è stata la causa di 18 decessi. Fra le 33 vittime, 11 avevano meno di 35 anni, la più anziana aveva 90 anni, quella più giovane un bambino di appena un anno. Sono state 5 le vittime in Sicilia e Lazio, 4 in Lombardia e Umbria, 3 in Veneto e Puglia, 2 in Emilia-Romagna, Toscana, Piemonte e 1 in Abruzzo, Campania, Friuli Venezia Giulia.