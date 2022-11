Aci: 200 studenti per progetto guida sicura Sara Assicurazioni

Lo scorso 24 novembre al Centro Congressi a Vallelunga duecento alunni della provincia di Frosinone si sono cimentati con la Guida Sicura di Sara e ACI Sport. Sara Safe Factor, progetto di SARA Assicurazioni, ACI e ACI Sport, ha deciso di festeggiare così i 15 anni di attività rivolte a centinaia di migliaia di studenti di tutte le province d'Italia, organizzando un "The best Of…" con gli alunni delle scuole superiori ciociare e con una rappresentanza degli studenti della scuderia "formula Talent" nata all'interno della Università di Cassino e del Lazio meridionale. A coordinare la giornata l'Automobile Club Frosinone che ha coinvolto tre istituti - IIS Pertini di Alatri, IIS Ceccano ed IIS Bragaglia di Frosinone, oltre agli studenti di Unicas - accompagnandoli gratuitamente a Campagnano di Roma, dove li attendeva la squadra di SARA, ACI Sport e del Centro di Guida Sicura, capitanati dal pilota ex formula uno Andrea Montermini e coordinati da Rosario Giordano e Barbara Avallone. I ragazzi sono stati accolti e registrati per poi seguire la conferenza, molto dinamica ed interattiva, presso lo splendido Centro Congressi, durante la quale hanno preso parola il presidente di Vallelunga, Carlo Alessi, il direttore marketing di SARA Assicurazioni, Marco Brachini, il vice presidente di Aci Frosinone, Pier Luigi Lepore che ha portato i saluti del presidente Maurizio Federico, il ciclista e cicloturista Emiliano Cantagallo e infine, Andrea Montermini. Subito dopo la conferenza i ragazzi sono scesi in pista nelle diverse aree attrezzate del Centro di Guida Sicura assistiti dagli istruttori per effettuare dei test drive.

Presente anche una postazione di ACI Radio per tutta la mattinata con interviste in diretta ai protagonisti.