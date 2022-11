Usa: richiamo per aggiornare 224.704 auto Volkswagen e Audi

L'agenzia governativa statunitense National Highway Traffic Safety Administration (Nhtsa) ha ordinato un massiccio richiamo di 224.704 auto Volkswagen e Audi vendute negli Usa per possibili problemi al sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici (Tpms).

Secondo quanto indicato dalla Nhtsa, il sistema potrebbe non rilevare una perdita di pressione dell'aria nell'intervallo di tempo di 20 minuti richiesto quando si verifica uno sgonfiaggio tra tutti e quattro i pneumatici contemporaneamente.

Sono interessati i modelli Tiguan passo lungo 2019, Golf Sportswagen A7, Golf Alltrack, Golf R GP, Audi Q3 e Audi A3 Cabriolet, nonché Jetta NF 2019-2020, Jetta GLI, Golf GTI, Atlas, Golf A7 e Audi A3, oltre ai veicoli Atlas Cross Sport 2020-2021 e Atlas FL 2021.

L'eliminazione del problema è semplice ed economica, senza costi per gli automobilisti. E' previsto l'aggiornamento del software TPMS secondo i numeri di codice interno del richiamo 45J7 per Audi e 45J6 oppure 45J8 per Volkswagen. Le lettere di notifica per il richiamo in concessionaria - afferma Nhtsa - saranno inviate per posta intorno al 30 dicembre 2022.