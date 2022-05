Ford richiamo Usa Expedition e Navigator per rischio fuoco

Su indicazione di una segnalazione della National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) l'agenzia governativa che si occupa della sicurezza dei veicoli, Ford ha avviato il richiamo negli Stati Uniti di 39.013 unità delle gamme Ford Expedition e Lincoln Navigator costruite tra il primo dicembre 2020 e il 30 aprile 2021.

Il problema è già stato riscontrato in 16 casi - 12 con il veicolo fermo, 1 con il suv parcheggiato ma con il motore acceso e 3 con il veicolo in movimento - e riguarda incendi che si sono verificati nel vano motore, sul lato destro.

Ford, che ha iniziato a indagare sulla questione il 24 marzo 2022, non ha ancora stabilito una causa e ha intanto raccomandato ai clienti interessati - anche tramite le App FordPass e Lincoln Way - di non parcheggiare al chiuso gli Expedition e i Navigator, lasciando anche spazio da strutture a cui si possa propagare il fuoco.