Renault Megane E-Tech Electric, 5 Stelle nei test EuroNCAP

Oltre ad essere un perfetto strumento di concretizzazione del passaggio verso la mobilità sostenibile, Megane E-Tech Electric porta anche i livelli di sicurezza a valori di eccellenza, accompagnando all'innovazione elettrica una visione più ampia e centrata sull'uomo delle opportunità di miglioramento offerte dalla tecnologia.

Ne sono una chiara dimostrazione non solo il conferimento delle 5 Stelle EuroNCAP in base al protocollo dei test 2022 ma anche il lungo elenco di soluzioni specifiche che sono legate alla dotazione di Adas e alle soluzioni che la Casa della Losanga ha sviluppato per rendere sicura al 100% Megane E-Tech Electric, situazioni di pericolo comprese.

Secondo le prove EuroNCAP, nuova Megane E-Tech Electric ha ottenuto le 5 Stelle il punteggio di 85% per la sicurezza degli adulti e di 88% per la sicurezza dei bambini, grazie ad una struttura molto protettiva, dotata di 7 airbag in totale. Il punteggio relativo alla protezione degli utenti vulnerabili della strada si è attestato al 65%, mentre il criterio Safety Assist ha raggiunto il 79%.

Oltre agli elementi valutati da EuroNCAP, che rientrano nello sforzo compiuto per offrire una sicurezza senza compromessi, nuova Megane E-Tech Electric include anche l'innovativo sistema Fireman Access, nato da una collaborazione ultradecennale tra il Gruppo Renault e i vigili del fuoco francesi.

Grazie ad un'apposita apertura sul pianale della vettura, in corrispondenza di un accesso all'involucro della batteria, i pompieri hanno la possibilità di inondare rapidamente d'acqua l'accumulatore eventualmente surriscaldato o prossimo all'incendio.

Uno specifico QR Code destinato ai soccorritori è collocato sul parabrezza di nuova Megane E-Tech Electric. Nella malaugurata ipotesi di un incidente, basta infatti scannerizzarlo per riconoscere immediatamente che si tratta di un veicolo elettrico ed accedere alle informazioni strutturali del veicolo.

È il caso del posizionamento della batteria e degli airbag, i punti in cui è possibile intervenire tagliando rapidamente e senza rischi. Questo accorgimento che consente loro di guadagnare fino a 15 minuti sul tempo necessario per estrarre dal veicolo una possibile vittima! Fireman Access e QR Code sono solo alcune delle misure che garantiscono una sicurezza ottimale agli utenti dei veicoli Renault. In generale, la sicurezza dei clienti sulla strada - ma anche dei dipendenti sul posto di lavoro - è una delle tre colonne portanti con la transizione ecologica e l'inclusione della politica di sviluppo sostenibile adottata nell'ambito del piano strategico Renaulution.