Crash Test Euro NCAP: le migliori del 2021

Con l'anno nuovo arriva puntuale l'appuntamento con le pagelle di Euro NCAP sulle auto più sicure del 2021. Nell'anno appena terminato l'istituto ha testato 33 veicoli, 22 dei quali hanno ottenuto la massima valutazione di 5 Stelle e nessuna criticità in tema di sicurezza. Sono i candidati al premio "Best in Class", declinato in cinque categorie. Protagonista assoluta la berlina elettrica Mercedes-EQ EQS, la migliore nelle categorie "Executive Car" e "Pure Electric". Ha superato di poco la seconda classificata Polestar-2, anch'essa giudicata al top in termini di sicurezza.

Nella categoria "Small Off-Road" vince la Nissan Qashqai dopo aver incassato voti eccezionali sulla sicurezza attiva. Il premio nella categoria "Large-Off Road" va al primo SUV completamente elettrico di Škoda, l' Enyaq iV. La Toyota Yaris Cross ha conquistato il primo posto nella categoria "Piccola monovolume", mentre la Škoda Fabia è stata eletta la migliore "Small Family Car". Il Segretario Generale di Euro NCAP Michiel van Ratingen ha dichiarato: "Il 2021 è stato un anno difficile per l'industria automobilistica: la carenza di componenti, in particolare di semiconduttori, è stata la puntura arrivata nella coda della crisi Covid, che ha influito sui tempi di sviluppo, produzione e vendita. Tuttavia, abbiamo molti nuovi modelli in arrivo sul mercato, soprattutto elettrici o ibridi, in grado di ottenere cinque stelle nonostante i requisiti impegnativi.

Complimenti ai vincitori e ai secondi classificati, alcuni dei quali hanno sfiorato la vittoria."