Fiat 500 full electric ottiene le 5 stelle nei Green Ncap

La nuova Fiat 500 full electric raggiunge le 5 stelle - massimo punteggio - nella seconda serie dei test Green Ncap 2021. L'Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid si ferma a 3,5 stelle; la Peugeot 208 1.5 BlueHDi 100 a 3.

In questa tornata di test, nella quale sono state valutate 3 city car, la Fiat 500 eccelle in tutti e tre i criteri di valutazione. L'assenza di emissioni inquinanti al tubo di scappamento, poi, le ha consentito di conseguire una valutazione di 10 su 10 per il 'Clean Air Index'. Massimo punteggio anche nell'efficienza energetica. L'unica criticità riscontrata è imputabile al caricabatterie standard: lento e poco efficiente.

Il terzo 10 su 10 lo ottiene nella emissione dei 'gas serra'.

Bene anche l'Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid e la Peugeot 208 1.5 BlueHDi 100, ultime novità nelle tecnologie ibride a benzina e diesel. Entrambe ottengono punteggi elevati per l'efficienza energetica. Buona la valutazione della giapponese nell'emissione di gas nocivi alla salute.

L'attuale valutazione Green Ncap si limita alle sole emissioni allo scarico (valutazione dal serbatoio alla ruota, tank to wheel). Nelle future revisioni dei protocolli, però, è in programma una valutazione dal pozzo alla ruota (well to wheel), il confronto tra le diverse alimentazioni risulterà più completo ed equo.

La maggiore domanda di elettricità, richiesta dal crescente numero di veicoli completamente elettrici, poi, dovrà derivare da energia elettrica green: prodotta, cioè, da fonti rinnovabili.