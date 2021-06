Mercedes-Aci Vallelunga, insieme al servizio della sicurezza

Una partnership all'insegna della sostenibilità ambientale e della sicurezza stradale: una sorta di 'vision zero' con zero emissioni e zero incidenti. Nasce da questi presupposti l'accordo biennale stretto tra la divisione italiana della casa di Stoccarda e i Centri di Guida Sicura Aci.

Mercedes Benz Italia e Aci Vallelunga insieme per la sicurezza

"Per noi è importantissimo parlare della innovazione, un concetto sul quale si è basata la storia del nostro marchio - ha detto all'ANSA il presidente e ceo di Mercedes Benz Italia, Radek Jelinek - Tutto quello che viene considerato nell'ambito dei dispositivi di sicurezza, come gli airbag, ABS; etc, etc, è stato pensato da noi. L'obiettivo è quello di perseguire la strada delle zero emissioni ma anche degli incidenti stradali a livello 'zero'. Da qui la collaborazione con il nostro partner, con guidatori esperti capaci di utilizzare ed insegnare al meglio l'impiego di queste tecnologie. Per questo si tratta di una sinergia molto importante".

A fargli eco anche Carlo Alessi, presidente di Aci Vallelunga Spa, il quale sottolinea: "Si tratta di una partnership che secondo me avrà molto successo perché mette insieme la casa automobilistica che in tema di eco-sostenibilità e in tema di sicurezza è sicuramente l'azienda leader e Aci Vallelunga che è un sistema didattico estremamente efficace a garanzia della sicurezza al volante. Non c'è solo la realtà di Vallelunga ma anche quella di Lainate a Milano, mentre a breve apriremo un nuovo centro a Bari Binetto. Questo è il nostro panorama su tutto il territorio ed è qui che proponiamo il nostro sistema didattico: pensate che i corsi di guida sicura sono stati adottati per il conseguimento della patente in quattro Stati dell'Unione Europea e in questi casi specifici l'incidentalità è calata del 28% mentre tra i neo patentati addirittura del 35%! Ringraziamo la Mercedes per aver individuato in noi il partner di questo progetto a servizio della sicurezza".