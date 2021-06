Sicurezza stradale: Aspiag Service e Questure Fvg insieme

I punti vendita Despar, Eurospar e Interspar della regione, sono stati scelti ancora una volta dalla Polizia di Stato per parlare di prevenzione e sicurezza stradale, confermando la collaborazione tra Aspiag Service, concessionaria del marchio Despar per il Triveneto e l'Emilia Romagna, e la Polizia. Scopo è diffondere il messaggio della nuova campagna informativa "Sulla strada in sicurezza", ideata per sensibilizzare i cittadini del Friuli Venezia Giulia sul contrasto alle pratiche negative al volante.

L'iniziativa ha lo scopo di aumentare la consapevolezza sui fenomeni di distrazione al volante, come nell'uso improprio del cellulare alla guida, sull'importanza dell'utilizzo dei meccanismi di protezione passiva dei passeggeri (cinture di sicurezza) e su effetti pratici e sanzioni in cui si incorre se si guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche. I messaggi della campagna saranno diffusi attraverso degli opuscoli informativi che saranno distribuiti in oltre 150 mila copie presso le casse degli 81 punti vendita Despar, Eurospar e Interspar della Regione dal 3 giugno e durante gli incontri informativi organizzati dalla Polizia in scuole e altre realtà.

Per Manuela De Bernardin Stadoan, Questore di Udine, la nuova campagna "ci vedrà presente anche negli istituti scolastici, rinnoviamo, assieme alla preziosa collaborazione di Despar, il nostro appello alla responsabilità e alla proattività dei conducenti e dei loro passeggeri".

Per Fabrizio Cicero Santalena, Coordinatore Despar per il Fvg, "la sicurezza alla guida è una tematica basilare soprattutto per i giovani e poter essere al fianco delle forze dell'ordine come veicolo di promozione sociale rafforza il nostro senso di appartenenza a questa comunità".