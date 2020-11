Icona Design e Sanixair, insieme per sanificazione

Le aziende italiane Icona, società di design con 100 dipendenti tra Torino Shanghai e Los Angeles (presto a Tokyo e Dubai) e Sanixair, startup per sistemi evoluti di sanificazione ambientale, hanno siglato una joint venture finalizzata a mettere a sistema le diverse competenze, con l'obiettivo di rendere la sanificazione una scelta più consapevole e accessibile a un numero sempre più grande di persone, integrandola negli oggetti della nostra quotidianità.

Rendere i prodotti sanificanti più attraenti e integrarli nella nostra quotidianità, rendere la sanificazione una prerogativa dei veicoli del futuro, ampliando sempre più le possibilità di applicazione: sono solo alcune frontiere della joint venture siglata dalle due aziende italiane, che hanno in comune un forte tasso di innovazione.

"Da questa consapevolezza nasce la joint venture con un prestigioso protagonista italiano del design globale come Icona.

La nostra collaborazione si articolerà su un doppio binario: da un lato, applicare le nostre tecnologie di sanificazione non come funzionalità aggiunta, ma come integrazione del prodotto fin dall'inizio" commenta Giulio Bensaja, general manager di Sanixair. "Mettere a fattore comune le competenze delle nostre due aziende, ci consentirà di realizzare progetti condivisi che probabilmente non sarebbero stati realizzabili da soli" commenta Teresio Gigi Gaudio, fondatore e presidente di Icona Design Group con una lunga esperienza nel settore auto. "Con il nostro staff di circa 100 professionisti sparsi nei tre continenti e di 22 nazionalità diverse - spiega - stavamo già lavorando alla possibilità di integrare un sistema di sanificazione nei progetti in corso per sviluppare nuove concept car".