Daimler Truck, sistemi assistenza integrati per la sicurezza

Garantire la massima sicurezza per tutti gli utenti della strada e seguire la visione di una guida senza incidenti: questi sono gli obiettivi di Daimler Trucks and Buses in materia di trasporto pesante. Sono tanti i sistemi di assistenza di sicurezza per veicoli industriali che hanno debuttato su truck e autobus targati Mercedes-Benz e Setra; tra questi anche il sistema di assistenza alla svolta completamente integrato dedicato proprio ai truck. Mercedes-Benz e Setra offrono ora anche la possibilità di montare a posteriori questo utile sistema di assistenza su quasi tutti i truck e gli autobus dei due marchi, confermandosi ancora una volta all'avanguardia nell'offerta di maggiore sicurezza nel traffico stradale.



I sistemi di assistenza alla svolta offrono protezione a ciclisti, pedoni e conducenti di scooter elettrici, gli utenti della strada più vulnerabili. Forniscono supporto ai conducenti di truck e autobus soprattutto nel traffico cittadino, dove il loro compito di alta responsabilità presenta maggiori sfide.



Per tutti i truck e gli autobus di Mercedes-Benz e Setra è ora disponibile di fabbrica o a posteriori la soluzione di assistenza idonea per il traffico urbano: con i sistemi di assistenza alla svolta, Mercedes-Benz e Setra sono ancora una volta un passo avanti rispetto agli attuali requisiti di legge.



I sistemi di assistenza alla svolta per truck saranno obbligatori per legge nell'UE solo a partire dal 2022 per i nuovi veicoli e due anni dopo per tutti i modelli già esistenti.



Per i veicoli industriali lunghi di nuova immatricolazione, in Germania il sistema di assistenza alla svolta sarà obbligatorio a partire da luglio di quest'anno.



Già nel 2016 Mercedes-Benz Trucks aveva presentato il primo assistente alla svolta al mondo completamente integrato nell'architettura del veicolo per i truck della Stella e da allora l'ha introdotto progressivamente nelle diverse famiglie di veicoli industriali. La domanda è elevata: già oggi in Germania più di un esemplare su due di Actros viene consegnato dalla fabbrica con il sistema di assistenza alla svolta.