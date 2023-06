Debutto dinamico a 24 Ore di Spa per hypercar Praga Bohema

Dopo l'esclusivo evento organizzato all'Hockenheimring dal dealer Doerr agli inizi di giugno, l'hypercar da 1,36 milioni di euro Praga Bohema da 1,36 milioni di euro si prepara al debutto dinamico su strada (o meglio in pista) nel primo week end di luglio in occasione della 24 Ore di Spa.

Guarda le fotoPraga Bohema

Ma prima della esibizione nel celebre circuito nelle Ardenne gli appassionati di auto di tutto il mondo potranno vedere la Praga Bohema - e soprattutto cosa ne pensano Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May - in un video di Amazon Prime della serie The Grand Tour girato in un aeroporto slovacco ed il cui trailer è visibile su YouTube (https://youtu.be/QAOZxT-NWLY).

"Sono orgoglioso di portare al debutto questa auto unica nel segmento delle hypercar che è stata sviluppata da un gruppo di persone estremamente competenti e appassionate - ha detto Mark Harrison, direttore vendite e marketing di Praga Cars - e tutti coloro che hanno visto il prototipo di pre-produzione, inclusi i ragazzi di The Grand Tour, sono rimasti sbalorditi dal suo stile, dalla qualità e dal peso ridotto. Ora possiamo mostrare al mondo ciò che i 700 Cv che spingono una massa sotto ai 1.000 kg, completati da una aerodinamica finemente affinata possono offrire" A sua volta Tomas Kasparek, proprietario di Praga Cars, ha dichiarato: "Non sottovalutiamo la sfida che ci attende né ciò che abbiamo raggiunto finora, ma quando personaggi come i conduttori di The Grand Tour e il gruppo Doerr sono a bordo è davvero emozionante. Sono orgoglioso della squadra e incoraggiato dall'interesse ricevuto finora da tutto il mondo". Le Bohema sono costruite a mano in un nuovo impianto di assemblaggio nella Repubblica Ceca, e i primi esemplari (della serie di 89 unità) dovrebbero essere completati e consegnati a dicembre come parte di una lenta accelerazione produttiva per garantire alti livelli di corruzione e qualità L'azienda ha indicato come obiettivo della prima metà del 2024 altre sei auto della mentre entro la fine del 2024 si salirà ad un massimo di due Bohema al mese. Le ultime due auto (telai 88 e 89) dovrebbero essere completate alla fine del 2027 e sono state giù ordinate rispettivamente da clienti a Taiwan e negli Stati Uniti.