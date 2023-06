Opel Astra: debutta la versione full electric

Facile da guidare, silenziosa, confortevole. È la Nuova Opel Astra Elettrica, presentata in anteprima internazionale a Berlino, ultima arrivata nella famiglia delle auto a emissioni zero del marchio tedesco. Per Opel è un nuovo tassello nella strategia di elettrificazione del brand che vedrà entro fine anno una gamma di 15 veicoli elettrici o elettrificati, entro il 2024 tutti i modelli con una versione green e che ha l'obiettivo di raggiungere entro il 2028 la totalità della gamma a emissioni zero.

Un percorso ricordato dall'amministratore delegato di Opel, Florian Huettl, in occasione del lancio della versione verde della bestseller compatta, dove è stato annunciato anche l'arrivo, nel corso di quest'anno, della Nuova Opel Astra Sport Tourer Electric, che sarà la prima station wagon all-electric di una casa automobilistica tedesca.



La Nuova Astra dispone di una batteria agli ioni di litio di 54 Kwh, con potenza massima di 156 cavalli, e una coppia di 270 Nm, che garantisce una risposta immediata alle accelerazioni. La velocità massima è di 170 chilometri orari. Tre le modalità di guida: Normale, Eco, per una maggiore efficienza e Sport, per una guida più dinamica.

La batteria garantisce una autonomia di 418 chilometri, secondo il ciclo WLTP, e si ricarica fino all'80 per cento in 30 minuti con una colonnina da 100 Kw a corrente continua. Il sistema di frenata rigenerativo, poi, garantisce il recupero dell'energia durante la guida. I consumi medi si attestano sui 14,8 Kwh per cento chilometri. Risultati, sottolineano i manager di Opel, ottenuti anche grazie al peso contenuto della vettura, 1.679 chili, cento in meno delle vetture dello stesso segmento dei marchi concorrenti.

La batteria è posizionata sotto il pianale, soluzione che garantisce una migliore tenuta di strada e maggiore spazio nell'abitacolo e nel bagagliaio che ha una capacità che va dai 352 ai 1.268 litri, con i sedili posteriori abbassati.

Ricca la dotazione di serie di sistemi di assistenza alla guida.

Si va dall'allerta incidente con frenata automatica di emergenza al rilevamento pedoni, dal mantenimento della corsia di marcia al rilevamento stanchezza, dal cruise control adattivo con funzione "stop and go" all'assistenza al parcheggio e alla videocamera Intelli-Vision con visuale a 360 gradi.

Fra gli optional rientra il sistema Intelli-Drive 2.0 che garantisce fra le altre cose l'assistenza al cambio di corsia semiautomatico e l'adattamento intelligente alla velocità. Da rilevare anche il cockpit Pure Panel, completamente digitale, con due grandi display da 10 pollici, che visualizzano tutte le funzioni principali dei sistemi di "infotainment", e la presenza dell'"Head-Up display Intelly-HUD" con le informazioni proiettate sul parabrezza davanti al guidatore, e il riconoscimento della voce, per attivare i comandi alla vettura.

Dal punto di vista estetico la Nuova Astra Elettrica si caratterizza per un design semplice e pulito con il nuovo frontale Opel Vizor, presente in altri modelli della gamma, e per i fari adattivi Intelli-Lux con 168 elementi Led che alzano il livello di sicurezza. A caratterizzare la vettura anche la verniciatura bicolore, con tetto e specchietti retrovisori esterni in nero carbonio.

La Nuova Astra Elettrica è già ordinabile, le prime consegne sono previste per l'autunno. Il prezzo di vendita per l'Italia è ancora da definire e sarà comunicato nelle prossime settimane.

Ma, giusto per avere un'idea, in Germania è commercializzata a 399 euro al mese con un acconto di 7.000 euro.