Alpine A110R Le Mans dedicata al centenario della gara

Si chiama A110 R Le Mans, ed è la nuova serie limitata di Alpine realizzata in 100 esemplari per celebrare la più importante gara di endurance al mondo nell'anno del centenario.

Un'auto che consentirà ai futuri proprietari di guidarla in un giro completo del circuito della leggendaria 24 Ore il mattino della partenza dell'edizione 2024.

Esteticamente si riconosce dall'esclusiva livrea 24H di Le Mans bianca e blu, con una sottile doppia riga blu su cofano, tetto ed alettone posteriore, dove spiccano anche delle alette blu. mentre la shark fin, aggiunta sul lunotto posteriore in carbonio, ricorda l'A480 che ha partecipato alla 24 Ore di Le Mans, ed un bordino blu contraddistingue i cerchi in carbonio, aperti nella parte posteriore.

All'interno l'auto è impreziosita dal percorso del Circuito della 24 Ore finemente inciso al laser sull'aletta parasole, e da una targa numerata dello stabilimento di Dieppe con la firma ufficiale "24H Le Mans".

Realizzata partendo dalla A110 R, da cui riprende tutti i componenti in fibra di carbonio per il tetto, i cerchi, e l'abitacolo, la Le Mans sfoggia dei parafanghi in carbonio che richiamano lo stile delle auto da endurance, ed è dotata del sistema Road & Track, che consente di abbassare ed irrigidire la vettura del 5%.

Le performance dichiarate sono da vera sportiva, con uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in 3,9 secondi, ed una velocità massima di 285 km/h.