Ram Rampage, nuovo pick-up sviluppato e costruito in Brasile

È stato il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva ad avviare, nello stabilimento Stellantis di Goiana nello Stato di Pernambuco, la linea produttiva del nuovo pick-up Ram Rampage, primo modello nella storia del brand ad essere stato progettato e sviluppato interamente in quel Paese.



Rampage è un veicolo di medie dimensioni su misura per il mercato brasiliano, che si unisce nel sito produttivo di Goiana - inaugurato nel 2015 - ai modelli Jeep Renegade, Jeep Compass, Jeep Commander e Fiat Toro che già vi venivano fabbricati.

"Questo è un momento speciale per Stellantis, perché rappresenta l'opportunità di fare il punto su ciò che stiamo realizzando qui - ha detto Antonio Filosa, presidente di Stellantis per il Sud America - Oltre a produrre veicoli bestseller, contribuiamo consapevolmente allo sviluppo economico e sociale di Pernambuco e del Nordest".

"La nostra presenza in Pernambuco si basa su tre pilastri strategici: localizzazione della produzione, regionalizzazione e decarbonizzazione".

La capacità produttiva dello stabilimento Goiana è di 280.000 veicoli all'anno e dalla sua inaugurazione ne sono stati prodotti 1,3 milioni, di cui 200mila esportati. La realizzazione del Polo Automotivo ha rispettato l'impegno per lo sviluppo sociale fin dall'inizio del progetto, con l'utilizzo prevalente di manodopera locale e investimenti nella formazione professionale. Come scrive il magazine Road&Track, specificando che il nuovo pick-up è destinato per il momento al solo mercato brasiliano dove verrà venduto con motori benzina e diesel, il nome Rampage è nuovo per Ram ma non per il portafoglio dei brand Stellantis.

Tornando agli inizi degli Anni '80 (esattamente il 1982) lo si trova infatti su un modello di 'utility' derivato dalla berlina Dodge Omni e costruito sulla piattaforma L di Chrysler.