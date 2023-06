Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Pista: nata per la guida

In occasione della 1000 km del Paul Ricard, gara che rientra tra quelle del GT World Challenge della SRO Motorsports Group, verrà presentato il prototipo della Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Pista.

Si tratta di una hypercar dedicata ai clienti che vogliono guidare in circuito una vettura derivata da quella destinata al WEC, ma priva di quelle restrizioni regolamentari del mondiale endurance. Così si potrà superare quel rapporto peso/potenza di 1/1, mediante una cavalleria che potrà essere superiore ai 1000 CV, ed una massa che potrà scendere al di sotto dei 1000 kg.

La Tipo 6 LMH Pista potrà entrare in azione nelle sessioni in pista del GT1 Sports Club, che si terranno sui tracciati più prestigiosi del Vecchio Continente.

"Sono contento che questa presentazione avvenga in un evento così importante della SRO Motorsport Group del mio amico Stéphane Ratel - ha dichiarato Claudio Berro, direttore motorsport di Isotta Fraschini - con cui ho condiviso importanti eventi sportivi".