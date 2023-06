Citroën C5 Aircross Hybrid 136: ibrida senza spina

Un nuovo powetrain entra nella gamma della Citroën C5 Aircross, si tratta dell'Hybrid 136, che sfrutta la tecnologia ibrida a 48V. La power unit in questione è composta da un motore 1.2 a 3 cilindri PureTech da 136 CV e 230 Nm con turbocompressore a geometria variabile sviluppato appositamente per l'ibridazione, forte del 40% dei componenti totalmente rinnovati.

A questo si aggiungono un motore elettrico sincrono a magneti permanenti da 28 CV e 55 Nm; un motorino di avviamento a cinghia alimentato a 48V; un nuovo cambio elettrificato ë-DCS6 a 6 rapporti a doppia frizione, senza interruzione di coppia, progettato specificamente per la tecnologia ibrida; una batteria agli ioni di litio da 48V con una capacità disponibile di 432 Wh; ed un convertitore di tensione, per alimentare gli equipaggiamenti dell'auto.

Le emissioni dichiarate per la C5 Aircross spinta da questa unità sono di 129 g di CO2/km, secondo il ciclo combinato WLTP: il 15% di CO2 in meno rispetto all'equivalente versione benzina non elettrificata. La variante Hybrid 136 completa l'offerta elettrificata di C5 Aircross, che comprende anche l'Hybrid Plug-in 180 e l'Hybrid Plug-in 225, e alla guida promette grande comfort grazie ai due motori, elettrico e termico, che funzionano insieme o separatamente, in modo automatico, fluido, e senza l'intervento del conducente. Inoltre, visto che la batteria si ricarica automaticamente quando l'auto decelera, il nuovo motore rende l'uso quotidiano più confortevole per gli automobilisti che vogliono sperimentare la guida elettrica senza dovere ricaricare la batteria.