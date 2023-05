Toyota: la Yaris Hybrid 2024 sarà più potente e sicura

Novità in arrivo per la Yaris Hybrid di Toyota, che mira a rimanere ai vertici della categoria nel competitivo segmento B.

Nelle concessionarie entro il primo trimestre del 2024, la vettura potrà contare su una maggiore potenza del powertrain Full Hybrid-Electric.

La power unit in questione sfrutta un moto-generatore elettrico più grande e potente, oltre a modifiche al software ed ai componenti della Power Control. Migliorano anche le prestazioni con uno 0-100 km/h, coperto in 9,2 secondi, ed una ripresa da 80 a 120 km/h che avviene in 7,5 secondi, a fronte di emissioni di CO2 che rimangono in un range compreso tra i 96 e i 116 g/km. I clienti della nuova gamma Yaris Hybrid potranno scegliere tra due propulsori Full Hybrid: il consolidato powertrain ibrido denominato "Hybrid 115" o il nuovo propulsore "Hybrid 130" (associato agli allestimenti Premiere Edition e GR SPORT) da 130 CV, e con un valore massimo della coppia che aumenta del 30% su tutto il range di funzionamento del motore, passando da 141 Nm a 185 Nm. Non mancano sistemi di sicurezza attiva più sicuri ed evoluti; infatti, grazie ad una nuova telecamera e ad un nuovo radar in grado rilevare oggetti ancora più distanti, il Pre-Collision System (PCS) è in grado di distinguere tra pedoni, veicoli, ciclisti e motociclisti.

Mentre l'Acceleration Suppression, al debutto nel pacchetto Toyota Safety Sense, interviene per mitigare accelerazioni improvvise in caso di rischio di collisione con un veicolo che precede.

Il nuovo Emergency Driving Stop System (EDSS), invece, viene in soccorso del conducente in caso di malore quando il Lane Trace Assist (LTA) è attivo: rileva se il guidatore non ha effettuato alcuna azione per un certo periodo di tempo e, in seguito ad un avvertimento, in caso di mancata reazione, arresta l'auto attivando le luci di emergenza e sbloccando le portiere.

Inoltre, Toyota introdurrà per la Yaris Hybrid un digital cockpit personalizzabile, un sistema multimediale più potente e intuitivo, con aggiornamenti software over-the-air e, per la prima volta, una digital key per aprire ed avviare l'auto attraverso lo smartphone con l'app MyT.

Al momento del lancio, la nuova gamma Yaris sarà disponibile anche con una versione speciale, denominata Premiere Edition, disponibile nella verniciatura bicolore Platinum Pearl White, Silver Metallic, o con una nuova livrea bicolore Neptune Blue con tetto e montanti neri a contrasto, ed avrà, inclusi nella dotazione, i cerchi in lega da 17 pollici neri dal design inedito.