Mercedes Classe B si rinnova tra razionalità e design

Un design che strizza l'occhio alle cugine più sportive ma conservando le doti di auto per le esigenze di tutti i giorni, per Mercedes Classe B che si rinnova all'insegna della razionalità. Con un passato che si riassume nel numero di 153000 clienti che l'hanno scelta, dei qualità metà costituiti da donne, la tuttofare di casa Mercedes-Benz punta a confermarsi protagonista del segmento sport tourer premium anche con la nuova veste aggiornata.



La ricetta, che segue anche la strategia della Stella, è quella di un misto tra eleganza e funzionalità, tra proporzioni sportive, interni versatili e moderne tecnologie di guida che rendono Classe B pronta per le 'avventure' della vita quotidiana.

Importanti le novità sia dal punto di vista estetico, con una sportività più accentuata, che per le dotazioni, mai così ricche già a partire dalla versione d'ingresso. Sette, invece, sono le versioni disponibili in totale, a partire dalla Executive e fino alla Premium Plus Amp Line, passando da Advanced, Advanced Progressive, Advanced Plus Progressive e Advanced Plus Amp Line e Premium Plus Amp Line. I pressi partono da 36.950 euro per la B 180 Automatic Executive.

Al primo sguardo, il frontale della nuova Classe B aggiornato è caratterizzato dai fari a Led di nuova concezione, disponibili come optional, il paraurti sportivo e la griglia del radiatore che conferiscono alla nuova Classe B uno slancio dinamico. Un tocco in più di sportività, con i cerchi montati esternamente a filo con quattro ulteriori design di cerchi con dimensioni fino a 19 pollici.

Sul posteriore, i nuovi gruppi ottici in due parti sono ora dotati di tecnologia Led di serie. Gli spoiler aerodinamici applicati ai lati del lunotto migliorano l'aerodinamica. La nuova Classe B è poi disponibile in dieci diverse verniciature solide/metalliche o speciali.

La proverbiale eleganza Mercedes non tradisce nemmeno all'interno dell'abitacolo, dove regnano high-tech e sportività.

L'interno della nuova Classe B è infatti razionale, pratico e spazioso, con l'area di guida dominata dal display a doppio schermo di serie. Nella variante opzionale con due display da 10,25 pollici, poi, si crea un'immagine widescreen attraverso la quale l'elemento sembra fluttuare.

La gamma dei colori e dei materiali per gli interni consente un elevato grado di personalizzazione, ma anche nella variante base i sedili sono stati ulteriormente migliorati con il loro rivestimento Artico in rilievo tridimensionale e il miglior comfort ergonomico. La variante di allestimento Progressive offre anche i colori nero, nero/macchiato e il nuovo nero/grigio salvia. In questo caso, i sedili possono essere aggiornati con sedili in pelle in nero o marrone bahia.

Aggiornata con sostanziali novità anche la dotazione tecnologica, con un occhio di riguardo alla sicurezza con l'update del Driver Assistance Package e un controllo del Lane Keeping Assist più confortevole grazie all'Active Steering Control. L'optional Trailer Manoeuvring Assist regola invece automaticamente l'angolo di sterzata del veicolo trainante, rendendo le manovre in retromarcia più sicure.

Anche la gamma di motori della nuova Classe B è stata aggiornata ed elettrificata. Con un'alimentazione di bordo supplementare a 48 volt e un aumento di potenza di 10 kW, vengono supportate in particolare le funzioni di avviamento. Gli ibridi plug-in della nuova Classe B beneficiano di una batteria ad alto voltaggio ulteriormente migliorata. Anche il processo di ricarica è stato ottimizzato: la batteria migliorata può ora essere caricata anche con corrente alternata e fino a 11 kW, anziché solo 7,4 kW come in precedenza.