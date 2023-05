Volvo EX30, debutto 7 giugno per suv elettrico entry-level

Per diventare grande in termini di vendite di modelli elettrici Volvo sceglie il piccolo formato, la produzione in Cina e la piattaforma Sea (Sustainable Experience Architecture) del Gruppo Geeley che è già utilizzata dalla Smart #1.

Il nuovo suv EX30 - che diventerà il modello d'ingresso nella gamma Bev di Volvo - si collocherà dunque al di sotto del suv convenzionale XC 40 e proporrà un design che rimane fedele agli stilemi dell'azienda svedese.

Lo conferma un video teaser dell'azienda che preannuncia un evento di lancio globale il prossimo 7 giugno a Milano - nell'esclusivo The Mall nel quartiere di Porta Nuova, definito anche 'quadrilatero del design' - in anticipo rispetto alla data del 15 giugno prevista in precedenza.

EX30 sarà dunque ispirata ad alcuni dei modelli più grandi del marchio, con una forma caratterizzata da linee nette e le classiche curve 'nei posti giusti'. L'ultimo video rivela parzialmente una firma luminosa futuristica nella parte anteriore e le tipiche luci posteriori verticali ai lati del portellone.

"Il nostro suv più piccolo di sempre, l'EX30, è progettato per rendere la vita delle persone più sicura, comoda e piacevole - afferma l'azienda sino-svedese - È inoltre progettato per avere la più bassa impronta di CO2 di qualsiasi Volvo fino ad oggi, offrendo al contempo un'ampia autonomia".

Alle 13:30 CEST durante l'evento di presentazione - preannuncia la nota - "il ceo di Volvo Jim Rowan e altri dirigenti ed esperti senior guideranno i presenti (e gli spettatori via web https://ex30event.volvocars.com/) attraverso la tecnologia, il design e altri punti salienti chiave, permettendo di esplorare l'auto in modo coinvolgente".