Gli aggiornamenti 2024 portano novità in casa Audi

Un design affinato, dotazioni di serie più ricche e nuove colorazioni, per le nuove versioni 2024 di Audi A6, Audi A7 Sportback, così come delle sportive Audi S6, Audi S6 Avant e Audi S7 Sportback. L'evoluzione della gamma ha preso anche la rotta della razionalizzazione, con rispettiva semplificazione dell'offerta.

Il frontale delle vetture è ora caratterizzato dal nuovo single frame con struttura a nido d'ape, di derivazione Audi Sport, in nero opaco con cornice cromata nelle varianti d'ingresso e in cromo scuro opaco negli allestimenti superiori.



Alle prese d'aria ridisegnate si accompagna l'estrattore dal design inedito.

Audi A6, Audi A6 Avant e Audi A7 Sportback Business Advanced possono contare di serie su cerchi in lega da 19 pollici. Ruote di dimensioni analoghe sono previste per Audi A6 S line che si avvale anche delle sospensioni sportive e del single frame con inserti cromati.

All'interno, il nuovo pacchetto S line prevede il look total black. Il volante sportivo rivestito in pelle, corredato delle levette del cambio in nero, è impreziosito da cuciture a contrasto, mentre la pedaliera è in acciaio inossidabile. Quanto alle sedute, spiccano il logo S in corrispondenza degli schienali anteriori e, a richiesta, i rivestimenti in pelle e microfibra dinamica, simile visivamente e al tatto alla pelle scamosciata, ma in ampia parte realizzata mediante poliestere ricavato anch'esso dalle bottiglie in Pet.

Le versioni sportive Audi S6, Audi S6 Avant e Audi S7 Sportback My24 beneficiano di un inedito single frame con inserti look alluminio e di prese d'aria laterali più ampie, in nero opaco per la berlina e Avant, in cromo scuro opaco per la coupé a cinque porte. Look alluminio anche per lo spoiler anteriore.

Quanto alle dotazioni, il riconoscimento della segnaletica basato su telecamera e l'Audi virtual cockpit plus sono ora di serie sin dall'allestimento d'ingresso. La strumentazione integralmente digitale presenta una diagonale di 12,3 pollici e una risoluzione Full Hd di 1.920 x 720 pixel. Il conducente ne gestisce le funzioni mediante il volante multifunzione e può optare per la visualizzazione classica e la modalità infotainment.

Migliorati anche i gruppi ottici, con proiettori full Led, anch'essi di serie sin dall'allestimento d'ingresso e che si avvalgono della firma luminosa derivata dalle unità Led Audi Matrix. La gamma colori di Audi A6, Audi A7 Sportback e delle rispettive versioni S, si amplia poi a 12 tinte esterne, includendo per la prima volta il bianco Arkona e il marrone Madeira.

In Italia, l'apertura ordini del model year 2024 di Audi A6, Audi A7 Sportback e delle versioni sportive Audi S6, Audi S6 Avant e Audi S7 Sportback, avrà inizio nel corso del mese di giugno.