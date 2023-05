Caterham Ev Seven, concept elettrico pesa solo 70 kg in più

Caterham, azienda fondata nel 1957 da Graham Nearn un concessionario Lotus, è famosa per aver mantenuto in vita (acquistandone i diritti) l'iconica Seven dopo lo stop alla produzione da parte della Casa madre nel giugno del 1973. Ora anche quello che è uno degli ultimi costruttori indipendenti in Gran Bretagna guarda al mondo dei modelli elettrici, pensando soprattutto a soddisfare quella fascia di clientela che considera già superati i motori benzina.

Il concept EV Seven, modello per lo sviluppo tecnologico che prefigura una futura Seven completamente elettrica, conferma appunto la volontà di Caterham di sperimentare e arrivare alla produzione di serie di versioni a batteria delle sue roadster ad alte prestazioni e, soprattutto, intense emozioni.

Realizzata in collaborazione con la Swindon Powertrain Ltd, EV Seven non si distacca da quello che è il riconosciuto punto di forza delle Caterham, cioè il vantaggioso rapporto peso/potenza. I modelli tradizionali restano nell'ambito dei 700 kg, con motori Ice da 84 fino a 237 Cv.

Questa nuova versione a batteria sposta dunque più in alto l'output dell'unità elettrica (240 Cv) più che a compensare un incremento della massa di soli 70 kg. Un rapporto peso/potenza questo, che assieme alla coppia massima istantanea di 250 Nm permetterà alla EV Seven di scattare da 0 a 100 km/h in circa 4,0 secondi. Il merito di questa leggerezza della costruzione va al dimensionamento (51 kWh) e alla tipologia della batteria, che è raffreddata ad immersione, una tecnologia all'avanguardia che, fino ad ora, era stata impiegata per raffreddare i supercomputer. Nella EV Seven le celle della batteria sono immerse in un fluido dielettrico (fornito dal partner tecnico di lunga data Motul) che è a diretto contatto con le celle stesse.

Ciò consente una migliore gestione termica durante i cicli di carica e scarica. L'obiettivo di Caterham era quello di fornire ai clienti la capacità di guidare in pista per 20 minuti, di ricaricare la batteria in 15 minuti e avere di nuovo energia sufficiente per guidare per altri 20 minuti.

Bob Laishley, ceo di Caterham, ha dichiarato: "Qualsiasi futuro modello Ev che produrremo dovrà essere fedele al Dna di una Caterham. Essere un'auto leggera, divertente da guidare e incentrata sul guidatore. L'obiettivo principale di questo progetto è sviluppare un veicolo con un differenziale di peso non superiore all'equivalente di un passeggero a bordo. Non lanceremo mai una Seven pesante una tonnellata, preferiamo non farlo".