Nuova Renault Espace rinnova la ricetta di 'voiture à vivre'

Si scrive voiture à vivre e si legge Renault Espace, che arrivata alla sua quinta generazione, scende in campo con la squadra del marchio francese. Con una storia che risale al 1983, quando Renault svelava per la prima volta la sua ricetta per l' Espace, la nuova versione a 5 o 7 posti punta a rafforzare l'offensiva della marca nei segmenti C e D.



"Nuovo Renault Espace - ha commentato Fabrice Cambolive, Ceo di Renault - è un veicolo importante per garantire e confermare la crescita del nostro mix. Ha lo stesso DNA delle cinque generazioni precedenti per il look alto di gamma, il comfort, l'abitabilità e la luminosità. Ma si è trasformato, per rispondere alle nuove esigenze dei clienti, con una motorizzazione ibrida di riferimento e un'esclusiva esperienza multimediale".

Dopo le numerose evoluzioni maturate nel corso degli anni, la tuttofare di casa Renault, pensata per le famiglie ma anche per il tempo libero vissuto nelle maniere più differenti, oggi Espace si ripresenta in scena sotto le vesti di un Suv dal design completamente rinnovato (e che strizza l'occhio alla 'sorella' minore Austral) e ad un piglio più sportivo, nell'allestimento Esprit Alpine.

Il Dna mantenuto di grande auto a 5 o 7 posti, la rende tuttora il modello più abitabile della gamma Renault, mentre la scelta di materiali raffinati e la qualità di assemblaggio e finiture mettono in risalto gli interni che puntano al vertice della gamma e che sono luminosi grazie al tetto panoramico in vetro di oltre un metro quadrato, tra i più ampi del mercato.

Tecnologia e innovazione, dall'abitacolo si estende sotto al cofano. Le dimensioni esterne sono più compatte rispetto al passato e il peso è ridotto di 215 kg rispetto al modello precedente. La motorizzazione è guidata da un E-Tech Full Hybrid, cavallo di battaglia di Renault, da 200 cv. Il consumo ridotto di carburante in conformità con le normative (da 4,6l /100 km), consente un'autonomia fino a 1.100 chilometri con un pieno.

In linea con le prerogative della ricetta 'voitures à vivre di Renault, Nuovo Espace punta tanto sulle prestazioni su strada quanto sulla sicurezza per tutti gli occupanti, grazie alla piattaforma dell'Alleanza Cmf-Cd, al telaio appositamente progettato e ai suoi 32 dispositivi di assistenza alla guida.

Dietro al volante, poi, il piacere di guida può giovarsi del sistema Multi-Sense e dal 4Control Advanced, il sistema a quattro ruote sterzanti di Renault.