Hyundai, aperti gli ordini della nuova Kona

La nuova Hyundai Kona, già ordinabile in tutte le concessionarie del brand, arriverà all'inizio dell'estate ed inizialmente sarà disponibile con le unità a benzina 1.0 T-GDI, sia con trasmissione manuale che automatica, e 1.0 T-GDI mild-hybrid 48V, con cambio manuale intelligente iMT, oltre che nella versione 1.6 full-hybrid. La nuova generazione del Suv della casa coreana nella versione 100% elettrica è prevista a seguito del periodo estivo.

L'offerta lancio prevede per la nuova Kona 1.0 T-GDI 120 CV, nell'allestimento di ingresso X Line, con tutti gli equipaggiamenti principali, delle rate da 189 euro al mese e 3000 euro di vantaggio cliente, a fronte di permuta o rottamazione, e finanziamento Super Hyundai Plus (TAN 6,95% - TAEG 8,40%). Per la variante full-hybrid X Line le rate salgono a 199 euro al mese (TAN 6,95% - TAEG 8,18%).

Fino al 31 agosto, con l'iniziativa "Be The First" , è possibile preordinare nuova Kona bloccandone in anticipo il prezzo finale con una spesa di 250 euro. Basta iscriversi sulla pagine dedicata del sito hyundai.it e, dopo aver scaricato il voucher, recarsi in concessionaria per configurare la vettura e firmare il contratto di prevendita versando una somma di 250 euro. La cifra in questione verrà scalata al momento della firma del contratto di acquisto o rimborsata in caso di ripensamento.

Alla base del listino troviamo la 1.2 T-GDI con cambio manuale nell'allestimento X Line da 28.500 euro, mentre al vertice della gamma di nuova Kona c'è la 1.6 full-hybrid nella versione X Class, che ha un costo di 37.500 euro. .