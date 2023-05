Con Aston Martin DB12 nasce il nuovo segmento Super Tourer

È il primo esempio della nuova generazione di auto sportive ed annuncia di fatto una nuova era per Aston Martin a 110 anni dalla fondazione della celebre Casa di Gaydon. Lo fa offrendo un cambiamento quantico nel carattere prestazionale complessivo e soprattutto nelle sue capacità dinamiche. Parliamo della nuova DB12 - svelata ieri sera - che prende spunto dalle leggendarie DB del passato (tra cui la celebre DB5 di 007) per definire una nuova categoria, quella della Super Tourer.



DB12 offre infatti un cambiamento che l'azienda definisce 'epocale' e stabilisce un nuovo punto di riferimento per prestazioni, ultra-lusso e stile. La potenza di cui dispone, 680 Cv con 800 Nm di coppia, è la più elevata della categoria e la presenza del motore 4.0 V8 Twin-Turbo (di origine Amg) sposta i livelli, anche emozionali, della guida verso nuovi standard.

Aston Martin DB12 mette a disposizione degli appassionati e dei guidatori più esperti un sistema di sospensione completamente nuovo con nuovi ammortizzatori adattivi intelligenti, differenziale posteriore elettronico (E-diff) e pneumatici Michelin Pilot Sport 5 S da 21 pollici progettati su misura.

"Quando un marchio ha tanta storia come Aston Martin - ha commentato Amedeo Felisa, amministratore delegato di Aston Martin - è importante onorare il passato. Non guardando indietro, ma spingendo avanti con la stessa energia e passione che hanno animato i nostri fondatori 110 anni fa. Con la nuova DB12 stiamo rinvigorendo la linea di modelli DB e riaffermando Aston Martin come produttore di auto sportive dalle prestazioni davvero eccezionali e lo fa combinando prestazioni ai vertici della categoria ed eccezionali dinamiche del telaio con tecnologia all'avanguardia, lavorazione impeccabile e design superlativo. DB12 guida Aston Martin in una nuova era di eccellenza".

L'amministratore delegato di Aston Martin ha concluso ricordando che "con le prime consegne previste per il terzo trimestre del 2023, la nuova e audace DB12 sta definendo la propria nuova categoria di uno e stabilisce il punto di riferimento per prestazioni, eccitazione di guida, ultra-lusso e stile. Questa non è una semplice GT. DB12 è il primo Super Tourer al mondo".

A sua volta Roberto Fedeli, group chief technology officer di Aston Martin, ha detto "DB12 è un'auto importante. Che afferma la posizione di Aston Martin come leader in termini di prestazioni, dinamica, ingegneria e tecnologia. Abbiamo spinto ogni aspetto di questa vettura a essere il migliore della categoria. Il risultato è più potenza e prestazioni rispetto ai suoi rivali".

"Combinata con una maneggevolezza eccezionale e una colonna sonora entusiasmante, è un'auto con passione e un carattere veramente sportivo. Fondamentalmente, grazie alla sua ampiezza di capacità, abbiamo raggiunto questo obiettivo senza compromettere la raffinatezza, il confort e il lusso. Insieme al nostro utilizzo di sistemi di controllo dinamico e infotainment leader del settore - ha concluso Fedeli - DB12 è l'inizio della nuova era più entusiasmante di Aston Martin".