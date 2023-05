Nuova Volkswagen Touareg, un concentrato di tecnologia

La nuova Volkswagen Touareg sfoggia un look che le dona una maggiore personalità grazie alla nuova griglia anteriore ed ai fari a matrice di LED IQ.Light HD.

Anche la fascia orizzontale centrale della calandra si illumina, seguendo le attuali tendenze del brand, mentre, nella parte posteriore, una striscia LED orizzontale unisce i gruppi ottici posteriori ed incorpora il logo Volkswagen illuminato di rosso. I cerchi, dal design differente, a seconda dell'allestimento, hanno misure comprese tra i 19 ed i 21 pollici.

Nell'ampio abitacolo, l'Innovision Cockpit presenta mappe per la navigazione in alta risoluzione, dei comandi vocali evoluti, e la connessione con Apple CarPlay ed Android Auto anche in modalità wireless. Inoltre, le porte USB-C, con una capacità di ricarica di 45 watt, consentono la ricarica rapida dei vari device.

In opzione è disponibile il sistema audio Dynaudio da 730 watt, ed un head-up display dalle dimensioni di 217 x 88 mm. Al fine di incrementare ulteriormente il comfort a bordo, i rivestimenti laterali della consolle centrale offrono superfici di contatto per le ginocchia più morbide.



Primo modello Volkswagen dotato di fari a matrice di LED HD, con più di 38.000 LED che illuminano la corsia di marcia, la nuova Touareg può contare anche su un nuovo sensore di carico sul tetto, sul Night Vision per assistere il guidatore nella guida notturna e, tra i vari dispositivi, sul sistema di sterzata integrale.

Sotto il cofano il nuovo Suv Volkswagen può celare uno dei 5 propulsori disponibili, sempre con architettura V6 da 3,0 litri, accoppiati al cambio automatico ad 8 rapporti, ed al sistema di trazione integrale 4Motion. Nello specifico, si tratta di un motore a benzina sovralimentato da 340 CV; di due motori turbodiesel, rispettivamente, da 231 CV e 286 CV, e di due power unit ibride da 381 CV o 462 CV: quest'ultima appannaggio della Touareg R eHybrid.

L'Innovision Cockpit offre ora la navigazione a livello di corsia e dati cartografici HD ad alta risoluzione. Anche il sistema di comando vocale della Touareg si basa su un nuovo livello di sviluppo. L'integrazione delle app tramite smartphone e App Connect (Apple CarPlay, Android Auto) può ora avvenire anche in modalità wireless.

Le nuove connessioni USB-C con una capacità di ricarica di 45 watt (precedentemente 15 watt) consentono la ricarica rapida di dispositivi elettronici come smartphone, tablet o laptop. Le caratteristiche opzionali del cockpit includono un potente sistema audio Dynaudio da 730 watt e un display head-up (dimensioni dello schermo virtuale: 217 x 88 mm). I rivestimenti laterali della consolle centrale sono ora realizzati in materiale espanso e presentano doppie cuciture.

La marcia della Touareg si basa su un nuovo livello di sviluppo. Tra le altre cose, ora viene utilizzato un sensore di carico sul tetto che consente di trasferire maggiori forze trasversali e quindi aumentare l'agilità su strada in interazione con i sistemi di controllo e l'hardware del telaio.

Anche il carrello a molla in acciaio di serie e il carrello a sospensione pneumatica opzionale sono stati tecnicamente modificati. Sia il comfort che l'agilità sono stati portati a un nuovo livello grazie all'uso di nuovi componenti del telaio e a una configurazione del sistema di controllo rinnovata. I nuovi pneumatici da 21 pollici opzionali migliorano le caratteristiche di manovrabilità e frenata.

Utilizzando il pulsante per la selezione del profilo di guida nella console centrale, il conducente può selezionare un'ampia gamma di profili su strada e fuoristrada e controllare individualmente i parametri per il cambio automatico, il climatizzatore automatico, lo sterzo, le sospensioni pneumatiche opzionali, la reattività del motore e molti sistemi di assistenza. A seconda della versione, la Touareg è disponibile con sistemi di autotelaio come la compensazione attiva del rollio (autotelaio adattivo) e la sterzatura integrale.

I prezzi, per il mercato tedesco, partono da 69.200 euro, ed arrivano ai 93.870 euro della Touareg R eHybrid.