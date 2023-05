Audi: al via la prevendita di SQ8 e-tron e Sportback e-tron

Parte la prevendita in Italia dei Suv sportivi Audi SQ8 e-tron e Audi SQ8 Sportback e-tron, che debuttano a listino negli allestimenti SQ8 e-tron e sport attitude. Arriveranno in concessionaria nel mese di settembre con prezzi che partono, rispettivamente, da 104.550 euro e da 106.850 euro. Le varianti sport attitude in configurazione Suv e Sportback, invece, hanno un listino che origina dai 122.000 euro per la prima, e da 124.300 euro per la seconda.



Si tratta dell'evoluzione di e-tron S ed e-tron S Sportback, con un'autonomia, incrementata di oltre 90 chilometri, ed una potenza di ricarica cresciuta di 20 kW, che arriva fino a 170 kW, per avere 104 chilometri d'autonomia in 10 minuti. Le vetture in questione, capaci di erogare 503 CV e 973 Nm di coppia, possono contare anche su una nuova batteria dalla capacità superiore del 20% per un'autonomia che arriva a 471 km nel ciclo WLTP (Sportback). A livello di prestazioni, lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 4,5 secondi, mentre la velocità massima, autolimitata, è di 210 km/h.

La dinamica sfrutta la trazione integrale quattro elettrica con funzione torque vectoring elettrico, le sospensioni pneumatiche adattive dalla taratura specifica, e lo sterzo progressivo, oltre all'ESC a quattro stadi.

Anche per le altre varianti in gamma, che rispondono ai nomi di Audi Q8 e Q8 Sportback 55 e-tron quattro e 50 e-tron quattro, le versioni S offrono una batteria con 19 kWh nominali in più ed una potenza massima di ricarica di 170 kW, per recuperare dal 10% all'80% di energia in circa 31 minuti.