Aston Martin, dopo nuova DB12 arriverà aggiornamento Vantage

Mentre tutti gli obiettivi saranno puntati oggi 24 maggio sul lancio della nuova Aston Martin DB12, l'attività di sviluppo della Casa di Gaydon non si ferma e già si prepara ad aggiungere alla gamma delle raffinate supercar britanniche la rinnovata edizione della Vantage Coupé. I fotografi del magazine Autoevolution hanno catturato le immagini di un prototipo di questo modello (quasi definitivo) in collaudo sul Nürburgring.

Il recente investimento effettuato da Geely in Aston Martin ha dato rinnovato impulso al programma di rilancio dell'azienda che ha confermato il lancio di otto nuovi modelli entro il 2025. Sebbene la notizia più importante riguardi l'imminente lancio della DB12, il successore della Vantage è altrettanto importante perché con il layout a due posti. Nonostante il camuffamento mimetico verde, è facile riconoscere nella rinnovata Vantage alcuni elementi di design che debutteranno con la prossima DB12 come il cofano motore dalla forma più convenzionale e dalla griglia anteriore ha aperture più grandi. Simili nelle due Aston Martin i nuovi gruppi ottici anteriori così come il paraurti anteriore ridisegnato. L'ultimo video teaser della Aston Martin DB12 fornisce invece indicazioni sull'interno della prossima Vantage Coupé che dovrebbe ricevere più di un display nell'abitacolo. Il touchscreen centrale sarà posizionato quasi orizzontalmente tra la consolle centrale e il cruscotto. Un secondo display funzionerà come cluster digitale, con alcune zone programmabili.

Previste anche importanti modifiche per migliorare le prestazioni. Vantage dovrebbe ricevere sospensioni aggiornate e una versione modificata del propulsore V8 da 4,0 litri fornito da Amg anche per offrire più grinta. Non ci sarà più, invece, il motore V12 uscito dalla gamma Vantage che in marzo ha salutato il mercato con l'ultimo modello così equipaggiato proposto in edizione limitata.