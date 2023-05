Lexus LBX: due immagini in attesa del debutto

L'attesa per l'uscita del nuovo crossover compatto di Lexus, denominato LBX, sta per terminare; infatti verrà svelato il 5 giugno, ma intanto, in rete, spuntano le prime immagini.

E' stato il brand a diffondere le prime foto dell'auto che amplierà verso il basso la gamma con un modello che non rinuncia allo stile elegante e tecnologico del marchio.

La prima immagine è quella del posteriore, in cui si scorge esclusivamente la firma luminosa a LED che percorre la visuale con continuità enfatizzandone la larghezza.

La seconda evidenzia parte del frontale, in cui l'elemento cromato della feritoia anteriore si estende all'interno dei gruppi ottici combinandosi con quest'ultimi. Si notano anche delle nervature sul cofano motore ed una griglia a maglie esagonali per la presa d'aria al di sotto dei fari. Al momento, non ci sono comunicazioni ufficiali in merito al powertrain.