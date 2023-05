Lusso e performance al top per il pick-up Ram 1500 Limited

Dopo i clamori suscitati dalla versione a batteria, Ram espande ulteriormente l'offerta del pick-up 1500 con una nuova proposta top di gamma, la Limited, che sfida i Suv alto di gamma per comfort e lusso. Equipaggiato con motore a benzina V8 di 5,7 litri da 400 Cv, abbina alla nota robustezza di marca soluzioni tecnologiche di riferimento, come le sospensioni a controllo attivo con sistema autolivellante.

Equipaggiato con quadro strumenti digitale, piattaforma di connettività Ram, hotspot Internet, il nuovo Ram 1500 Limited è prodotto nell'impianto statunitense di Sterling Heights, nel Michigan.



Dotato di trasmissione 4x4 con riduttore e cambio automatico a 8 rapporti, propone come novità un nuovo differenziale che, in combinazione con il sistema automatico di disattivazione di quattro degli otto cilindri permette di ridurre i consumi nell'impiego urbano.

Da citare anche il sistema multimediale con schermo da 12", l'impianto hi-fi Harman Kardon con 19 altoparlanti e 900 watt di potenza, il sistema digitale di riduzione del rumore, i sedili in pelle climatizzati, all'anteriore regolabili a 12 vie, lo spoiler a controllo attivo e le enormi ruote da 22 pollici che calzano dei Pirelli All Season 285/45 R22XL.

Una curiosità arriva dal Brasile: nella prima giornata di commercializzazione nel Paese sudamericano, il Ram 1500 Limited è stato ordinato da 540 clienti.