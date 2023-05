Bmw Concept Touring Coupè debutta a ViIla d'Este

Al Concorso d'Eleganza di Villa d'Este 2023 Bmw ha presentato in anteprima mondiale la Concept Touring Coupè, una one off basata sulla Z4 ispirata alla Bmw 328 Touring Coupé che vinse la 1000 Miglia nel 1940.



E' una shooting brake a due posti alimentata dal caratteristico motore in linea a sei cilindri della casa di Monaco. All'interno, le superfici in pelle sono realizzate dal produttore italiano Poltrona Frau. Lo scomparto dietro i sedili offre spazio per riporre i bagagli per i viaggi e il bagaglio stesso è stato realizzato esclusivamente su misura presso il laboratorio di pelle Schedoni a Modena.

"La Bmw Concept Touring Coupé - ha affermato Domagoj Dukec, responsabile di BMW Design - celebra l'originale puro piacere di guida. Un veicolo altamente emozionale".

La vernice Sparkling Lario è stata creata appositamente per la Bmw Concept Touring Coupé. La tonalità, un intrigante mix di grigio e marrone con scaglie di vetro blu e inserti in argento e bronzo, si completa con la griglia a doppio rene appositamente progettata con barre longitudinali. A completare il quadro, gli esclusivi cerchi in lega leggera da 20 pollici all'anteriore e da 21 al posteriore, con ben 20 razze.

Dentro l'abitacolo, la BMW Concept Touring Coupé offre un'opzione bicolore esclusiva progettata da Poltrona Frau.

Questo schema divide orizzontalmente l'interno in due parti distinte: marrone scuro nella parte superiore e marrone chiaro in quella inferiore.