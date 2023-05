Volkswagen ID.Buzz a 3 file di sedili, reveal in California

Il 2 giugno, decretato negli Stati Uniti dall'organizzazione National Day Calendar primo #internationalvolkswagenbusday, Volkswagen farà debuttare una inedita versione del van elettrico ID.Buzz con tre file di sedili. 'Una doppia celebrazione - si legge nella nota - che rende omaggio a un'icona globale come il minibus Tipo 2 e la sua proiezione nel futuro rappresenta appunto dall'allestimento interno con tre file di sedili come il modello originale tanto amato dai giovani a partire da quelli californiani'.

Il reveal globale includerà l'esposizione di nuovi prodotti, intrattenimento dal vivo e un raduno in stile Cars & Coffee per i proprietari di minibus Volkswagen classici e si svolgerà a Huntington Beach, in California. L'ID.Buzz debutta in questa versione - che sarà in vendita nel mercato nordamericano a partire dal 2024 - aggiungendosi ai modelli già disponibili in Europa nelle configurazioni a due file e da carico.

"Che la gente li chiami bus, bulli o kombi - ha commentato Cameron Batten, chief communications officer di Volkswagen Group of America - l'eredità che i Type 2 hanno lasciato nella cultura moderna non ha eguali".