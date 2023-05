Volkswagen: arriva la Polo GTI Edition 25

Per celebrare i 25 anni della Polo GTI, Volkswagen ha lanciato la serie speciale Edition 25, che sarà ordinabile, in Germania, dal 1° giugno, al prezzo di 35.205 euro. Disponibile nelle livree Pure White, Kings Red Metallic, Reef Blue Metallic, Smoke Grey Metallic e Deep Black Pearl Effect, la Polo GTI Edition 25 è offerta anche nella colorazione Ascot Grey.

Esteticamente, oltre alle modanature rosse, alle pinze dei freni dello stesso colore ed alla mascherina con trama a nido d'ape, tipica delle GTI, la Edition 25 presenta i cerchi in lega Adelaide da 18 pollici in Black Glossy, ed il tetto nero che fa pendant con il colore dei retrovisori esterni. L'abitacolo sfoggia sedili sportivi in pelle nera e rossa con loghi GTI negli schienali, la scritta "One of 2500" ed una plancia in nero lucido con finiture rosse. Il motore è i 2.0 TSI da 207 CV e 320 Nm di coppia massima, che spinge la vettura da 0 a 100 km/h in 6,5 secondi.

A supporto del guidatore, la Polo GTI Edition 25 offre un assetto sportivo, che riduce l'altezza da terra di 15 mm, ed il differenziale elettronico XDS.