Volvo EX30 punta sulla sicurezza nella guida urbana

Manca poco al debutto del Suv compatto Volvo EX30, completamente elettrico e che punta ad innalzare il livello degli standard di sicurezza in città. Pur essendo il Suv più piccolo in assoluto della casa svedese, la Volvo EX30, di prossima uscita e completamente elettrica, punta sulla sicurezza sfruttando tutte le competenze di Volvo. Sulle strade urbane trafficate, per esempio, la portiera di un'auto che si apre inavvertitamente sulla traiettoria di un ciclista è responsabile di un numero significativo di incidenti ciclistici.

I cosiddetti incidenti causati dall'apertura di una portiera rappresentano fino a un quinto di tutti gli incidenti ciclistici segnalati in alcune città. Per far fronte a questa problematica, la Volvo EX30 di prossima uscita è dotata di un sistema di allarme in caso di apertura di una portiera che avvisa con segnali visivi e sonori quando state per aprire la portiera mentre sopraggiunge un ciclista o un altro utente del traffico. L'avviso di apertura della portiera è una delle numerose funzionalità della tecnologia Safe Space presente sulla Volvo EX30. La vettura è stata concepita per essere 'a prova di città' e dispone di una tecnologia pensata specificamente per proteggere le persone nei contesti urbani più trafficati.

"Da tempo ci preoccupiamo della sicurezza nelle aree urbane - ha dichiarato Åsa Haglund, responsabile del Safety Centre di Volvo - dove le auto condividono lo spazio con pedoni e ciclisti. Con la Volvo EX30 stiamo elevando il livello della sicurezza urbana, creando un Suv di piccole dimensioni che si rivela il compagno perfetto per un'esperienza di guida confortevole, ma che è anche in grado di tutelare voi e gli altri utenti della strada nelle aree più trafficate delle città moderne". Sempre sul fronte sicurezza, EX30 è dotata di telaio e gabbia di sicurezza realizzati con varie tipologie di acciaio ad alta resistenza che compensano in modo efficace l'impatto di un eventuale incidente. L'EX30 è dotata inoltre di un airbag laterale sul lato interno del sedile del conducente, progettato per ridurre le lesioni alla testa e al torace in caso di impatto sul lato.

All'interno dell'EX30, un nuovo sistema avanzato di rilevamento delle condizioni del conducente è disponibile di serie e vigila su chi guida quando non è al massimo della forma. Oltre al rilevamento delle mani sul volante, l'auto dispone di uno speciale sensore, basato su potenti algoritmi e situato dietro il volante, che rileva i movimenti degli occhi e del viso circa 13 volte al secondo. In questo modo, l'EX30 riesce a capire se il guidatore è distratto, assonnato o comunque disattento, anche quando non se ne rende conto. Il 7 giugno la EX30 di Volvo farà il suo debutto in anteprima mondiale. A partire dalla stessa data sarà possibile ordinarla o pre-ordinarla in alcuni mercati selezionati.