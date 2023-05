Si chiamerà Titano il nuovo pick-up Fiat di segmento D

Con Titano, la Fiat si prepara ad ampliare la sua offerta sudamericana di pick-up con un inedito cassonato di segmento D. A rivelare il nome del nuovo modello è stata la filiale brasiliana della Casa italiana, che ha accompagnato la nota con un video che lascia intravedere forme e caratteristiche del veicolo.

Cabina spaziosa a quattro porte che promette di essere confortevole come quella di un Suv, un nome che alla luce del posizionamento sembra garanzia di performance di alto livello, il terzo modello della gamma pick-up Fiat affianca in listino il compatto Strada e il 'medio' Toro, campione di vendita in diversi Paesi dell'America Latina.

Il nome, lo stesso del più grande satellite del pianeta Saturno, è stato scelto - sottolinea il costruttore -, sia per il rimando alla mitologia greca sia come richiamo alle caratteristiche tecnologiche e di robustezza del titanio.

"Nel video - spiega la nota - si possono vedere le linee della griglia frontale con il logo del marchio e la 'Fiat Flag', che evidenzia il riposizionamento in corso del marchio. Sono mostrati anche la silhouette laterale, a dimostrazione della sua robustezza, e la parte posteriore, con il nome Titano. A poco a poco, verranno svelati ulteriori dettagli".