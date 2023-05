Edizione limitata 1to6 per la Mini John Cooper Works

Un'edizione speciale votata alla sportività e alle alte prestazioni, per Mini che presenta la John Cooper Works 1to6. Con una produzione limitata a 999 unità in tutto il mondo, il modello è stato pensato per accentuare le caratteristiche 'corsaiole' della trasmissione, strizzando l'occhio al mondo del motorsport.



"I modelli MINI John Cooper Works - ha dichiarato Stefanie Wurst, Head of Mini - affondano le loro radici nel motorsport.

Con la John Cooper Works 1to6 Edition, celebriamo la leggendaria storia motoristica di Mini e portiamo l'esperienza di guida tipica del marchio ai massimi livelli".

Il cambio manuale a sei rapporti rende la Mini John Cooper Works un modello speciale ad alte prestazioni. Insieme ai pedali in acciaio inossidabile di serie, il cambio manuale meccanico sottolinea le caratteristiche di guida particolarmente prestazionali. A partire dall'esterno, la John Cooper Works nella 1to6 Edition si distingue per il frontale con la griglia del radiatore dotata di grandi prese d'aria per la regolazione della temperatura del motore e dei freni, oltre per i profili in Piano Black. In combinazione con il colore della carrozzeria Midnight Black, ci sono poi i dettagli di design neri. Anche i caratteristici Side Scuttle laterali e la waistline sono realizzati in Piano Black.

Dal cofano allo spoiler posteriore e al paraurti posteriore, la Bonnet Stripe centrale, specifica per l'edizione, con grafica ad hoc, sottolinea la storia sportiva di Mini. Il logo dell'edizione nei colori argento, bianco e rosso marca poi il carattere limitato della vettura, con badge corrispondenti sul montante C e sulla parte posteriore della vettura. I cerchi Circuit Spoke da 18 pollici in Jet Black completano il look dell'edizione. Le sospensioni sportive del modello sono state testate su diversi circuiti, tra i quali la Nordschleife del Nürburgring, dove il 20 maggio, andrà in scena anche la prima mondiale del modello, in occasione della 24 ore del Nürburgring. Durante la gara del sabato, una Mini John Cooper Works nella 1to6 Edition, appositamente modificata per questa occasione, aggiungerà un nuovo tassello alla storia di Mini nel motorsport. Da settembre 2023, poi, l'esclusivo modello sarà disponibile in Europa, Stati Uniti, Canada e Messico.