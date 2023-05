Renault: il nuovo Suv coupé si chiamerà RAFALE

Si chiamerà RAFALE il futuro SUV coupé alto di gamma di Renault, il modello che andrà a completare la famiglia di vetture spinte dalla power unit ibrida E-Tech e costruite sulla piattaforma CMF-CD. Il veicolo in questione darà man forte alla casa della Losanga nel segmento D, ed il suo nome attinge dal glorioso passato aeronautico del brand. Nello specifico, all'aereo da gara monoposto progettato per battere i record del 1934, denominato RAFALE, nato in seguito all'acquisizione del costruttore Caudron nel 1933, che dette vita all'azienda Caudron-Renault.

Non sorprende quindi che Renault RAFALE sarà presentato in anteprima mondiale al 54° Salone Internazionale dell'Aeronautica e dello Spazio di Le Bourget il prossimo 18 giugno.

La semantica del nome, che fa riferimento al vento, e la silhouette "mascherata" svelata, rimandano immediatamente all'idea di prestazioni, audacia, emozione e personalità.