Peugeot: la nuova 2008 arriverà a settembre

La nuova Peugeot 2008, che arriverà in Italia nel mese di settembre, con prezzi a partire da 25.850 euro, mira a continuare il successo del modello introdotto nel 2020, del quale sono state prodotte 700.000 unità, di cui oltre 60 mila esemplari consegnati a clienti italiani. Presenta uno stile in cui spicca il nuovo frontale, mentre la variante elettrica, la E-2008, può contare sul nuovo motore da 156 CV che promette fino a 406 km di autonomia nel ciclo misto WLTP, e fino a 576 km nel ciclo urbano WLTP. Sono 3 gli allestimenti del B-Suv del leone, Active, Allure e GT; 5 le motorizzazioni; e 12 le versioni complessive.

Al momento del lancio sarà ordinabile online, da inizio giugno, la Serie Speciale "FIRST EDITION" che si basa sull'allestimento GT, ed è disponibile con la sola motorizzazione full electric da 156 CV, e nell'esclusiva livrea Grigio Selenium.