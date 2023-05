Lotus Type 134, tutti i segreti del prossimo suv elettrico

Entro il 2023 Lotus lancerà il nuovo Type 134, un suv elettrico di segmento D sviluppato assieme alla capogruppo Geely e che utilizzerà una specifica variante per veicoli più piccoli della piattaforma Epa già utilizzata per il modello più grande Eletre. Nel 2024 seguirà la berlina elettrica Type 133.

Secondo il magazine britannico Autocar, che ha anche ricostruito un bozzetto che anticipa il suv Type 134, il nuovo modello Lotus avrà una lunghezza attorno ai 4 metri e 90, simile a quella del Polestar 4 ma anche dei diretti rivali Porsche Macan Ev (di imminente introduzione) e Maserati Grecale Folgore.

Come per l'Eletre, anche la carrozzeria definitiva di Type 134 dovrebbe evidenziare una grande attenzione all'aerodinamica, così da ottimizzare autonomia e prestazioni, che probabilmente si tradurrà in una forma della carrozzeria - e in particolare di tetto e coda - in stile coupé.

Tipo 134, scrive Autocar, avrà il compito di supportare la crescita delle vendite che è stata pianificata da Lotus, una strategia che è stata confermata da Mike Johnstone, responsabile dell'azienda di Hethel che ha indicato ha affermato come entro il 2028 il Type 134 con circa 75.000 unità all'anno rappresenterà la metà delle sue vendite.

"Sono stati compiuti molti sforzi per garantire che i futuri modelli che introdurremo sul mercato si comportino nel modo che ci si attende da una Lotus - ha affermato Johnstone. - ne è un esempio Eletre: inon è solo un suv elettrificato con lo stemma Lotus:. E' stato progettato fin dall'inizio per avere l'aspetto, dare le sensazioni e farsi pilotare come una Lotus".

È inoltre probabile che la 'base' su cui viene costruito Type 134 venga condivisa dal partner francese Alpine per allargare la gamma della Casa di Dieppe con l'annunciato crossover elettrico che - sfruttando invece la piattaforma Epa di Eletre - verrà affiancato da un suv sportivo di maggiori dimensioni, da posizionare nel segmento di Porsche Cayenne.