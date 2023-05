Lamborghini: la Urus Performante diventa "Essenza SCV12"

Per i clienti-piloti della hypercar da pista, l'Essenza SCV12, Lamborghini ha realizzato la Urus Performante "Essenza SCV12", una Special Edition che sarà prodotta in soli 40 esemplari. Frutto dell'impegno dal dipartimento Lamborghini Ad Personam, questo Suv sportivo consente ad ogni cliente Essenza SCV12 di poterlo configurare in maniera unica.

Il carattere esclusivo di questa Urus speciale, caratterizzata da un design dedicato ed ispirato al mondo delle corse, si evince dall'ampio utilizzo di elementi in fibra di carbonio a vista con finitura lucida o opaca, che riprende il trattamento della scocca scelta dal cliente, e riguarda anche copribrancardi, specchietti e la cornice in carbonio con logo Lamborghini incorniciato tra i gruppi ottici posteriori.

La natura "corsaiola" è stata evidenziata dal Centro Stile Lamborghini mediante una livrea Ad Personam dedicata, realizzata nel paintshop interno all'azienda, e con abbinamenti cromatici su specifiche richieste dei clienti. Oltre allo schema bicolore, derivato dall'abbinamento di tutti gli elementi in carbonio, che risaltano sulla carrozzeria, spicca la parte inferiore nera ed impreziosita da una linea di colore a contrasto, che viene ripresa anche sull'arco del tetto per enfatizzare ulteriormente la silhouette dell'auto. Ogni esemplare è equipaggiato inoltre con cerchi da 23" High Gloss Black e pinze nere, di base, ma anche questi particolari possono essere cambiati a seconda delle esigenze degli acquirenti.

L'abitacolo presenta l'esclusiva selleria in Alcantara Nero Cosmus con dettagli in pelle, decori in carbonio con trattamento lucido o opaco a scelta, ed elementi in alluminio rifiniti in nero anodizzato ed il Dark Package, mentre le maniglie delle porte sono rosse a contrasto. Nella plancia è posto in evidenza il decoro in fibra di carbonio sul lato passeggero, e spiccano i battitacco decorati con logo e silhouette "Essenza SCV12". Non mancano due targhette celebrative in carbonio: una con logo Lamborghini 60° Anniversario con il numero della vettura o, in alternativa, con il nome del cliente.

Il powertrain V8 biturbo sviluppa 666 CV di potenza e 850 Nm di coppia massima, che le consentono di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 3,3 secondi, e di raggiungere una velocità massima di 306 km/h.