Aston Martin: la nuova DB arriverà il 24 maggio

Sta per debuttare una nuova generazione di Aston Martin identificata dalla storica sigla DB, la data fissata è quella del 24 maggio e, per accrescere l'attesa, il brand ha diffuso tre teaser. Nel primo si nota la personalità del frontale elaborato con diverse nervature sul cofano motore, e la tipica calandra Aston Martin di grandi dimensioni. Nel secondo viene anticipato un dettaglio della consolle centrale, in cui spiccano diversi comandi fisici, oltre al display per l'infotainment. Mentre nel terzo c'è una vista laterale della vettura che sottolinea la configurazione con il motore anteriore, il disegno particolare dei cerchi, ed il passaruota posteriore particolarmente muscoloso. Al momento, non ci sono accenni ufficiali relativi alle motorizzazioni, che potrebbero essere V8 e V12, ma dal comunicato ufficiale si apprende che questo sarà il primo modello che fungerà da esempio per ciò che il marchio realizzerà in futuro. Sempre dalla comunicazione ufficiale, si evince che i prossimi modelli Aston Martin saranno caratterizzati da prestazioni importanti, da una dinamica di guida precisa, e rappresenteranno l'integrazione tra stile e tecnologie avanzate. Il claime per la nuova DB è che "non è una semplice GT", e che "grande non è abbastanza".